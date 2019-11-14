Первые линии МЦД начнут работу до конца ноября
Первые линии Московских центральных диаметров (МЦД) откроются до конца ноября. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
«До конца ноября откроем первые линии МЦД. […] Пересадка на МЦК и метро будет бесплатной по карте «Тройке», - цитирует сообщение градоначальника Москва 24.
Рассчитать стоимость маршрута с учетом использования Московских центральных диаметров можно на сайте МЦД. Здесь же можно рассчитать, сколько по времени займет поездка от той или иной станции до пункта назначения.
Мэр Москвы добавил, что к запуску Московских центральных диаметров были разработаны новые тарифы. Они помогут сэкономить до 75% расходов на проезд, передает сайт телеканала «Звезда».
Напомним, первыми для пассажиров будут открыты линии МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск. Их общая протяженность составит 132 километра. На двух новых ветках расположатся 57 станций, однако со временем их количество планируется увеличить до 66.
ИСТОЧНИК KP.RU