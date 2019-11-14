2019-11-14T12:01:21+03:00
Москва

Первые линии МЦД начнут работу до конца ноября

На двух ветках появится 57 станций
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Электропоезд ЭГ2Тв "Иволга", который предполагается использовать на маршрутах МЦД. Фото пресс-службы Департамента транспорта Москвы.Электропоезд ЭГ2Тв "Иволга", который предполагается использовать на маршрутах МЦД. Фото пресс-службы Департамента транспорта Москвы.
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Первые линии Московских центральных диаметров (МЦД) откроются до конца ноября. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«До конца ноября откроем первые линии МЦД. […] Пересадка на МЦК и метро будет бесплатной по карте «Тройке», - цитирует сообщение градоначальника Москва 24.

Рассчитать стоимость маршрута с учетом использования Московских центральных диаметров можно на сайте МЦД. Здесь же можно рассчитать, сколько по времени займет поездка от той или иной станции до пункта назначения.

Мэр Москвы добавил, что к запуску Московских центральных диаметров были разработаны новые тарифы. Они помогут сэкономить до 75% расходов на проезд, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, первыми для пассажиров будут открыты линии МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск. Их общая протяженность составит 132 километра. На двух новых ветках расположатся 57 станций, однако со временем их количество планируется увеличить до 66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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