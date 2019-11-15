Погода в Москве на 15 ноября 2019 года: местами облачно, но без осадков
Погода в Москве на 15 ноября 2019 года будет переменно облачной. Столбики термометров окажутся в районе 4..6 градусов тепла днем и опустятся до минус 1.. плюс 1 в ночь на субботу.
Осадков не ожидается, а вот ветер довольно сильный. Воздушные потоки южного и юго-восточного направлений разовьют скорость 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление по-прежнему повышенное - 758 миллиметров ртутного столба. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоники могут чувствовать недомогание.
На выходных погода будет примерной такой же, но местами возможен снег с дождем. С началом же следующей недели в столице заметно похолодает, передает Гидрометцентр России.
Сайт kp.ru писал, что установившаяся погода считается весьма благоприятной для середины ноября. Такие условия сложились благодаря огромному антициклону.
ИСТОЧНИК KP.RU
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