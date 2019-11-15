Более 40 гектар территорий благоустроили в СЗАО по программе «Мой район»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-15T15:49:50+03:00

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В Северо-Западном округе столицы в этом году по программе «Мой район» благоустроили более 40 гектаров территорий. Более комфортными и приятными для прогулок стали 16 парков и других популярных на северо-западе столицы объектов.

- В этом году в каждом районе округа появились новые общественные пространства с комфортными прогулочными зонами, лавочками, качелями, фонтанами и цветниками, современными детскими и спортивными площадками, - сообщили в пресс-службе Префектуры Северо-Западного округа города Москвы.

Самыми привлекательными местами отдыха, по мнению жителей СЗАО, после реконструкции стали парк «Пальмира» в районе Куркино, сквер с «тропой приключений» и игровыми комплексами на улице Кулакова в районе Строгино и территория новой базы для гребного слалома в районе Покровское-Стрешнево. По программе «Мой район» в округе 2019 году также были благоустроены 246 дворов. На улицах СЗАО посадили более 250 тысяч кустов и 565 деревьев.

Главная задача программы «Мой район» - создать комфортные для жителей условия в каждом округе Москвы. И это подразумевает не только благоустройство улиц и дворов: в каждом районе должны появиться современные поликлиники, хорошие школы, библиотеки, культурные и досуговые центры, места для занятий спортом. При планировании новых объектов обязательно учитывается исторический облик каждого района: современная инфраструктура органично вписывается в уже существующие объекты. Новые общественные пространства становятся центром притяжения, где горожане могут пообщаться и приятно провести время. В основу программы для каждого района легли пожелания местных жителей, связанные с улучшением качества жизни, в том числе по благоустройству парков, площадей и улиц, мест, где проходят городские праздники и ярмарки.