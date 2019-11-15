2019-11-15T17:02:40+03:00
Общество

Внуки засунули бабушке в уши пластилин, а врачи признали его новообразованием

Только через несколько дней удалось разобраться, что жизнь женщины вне опасности
Елена АКИМОВА
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В Москве внуки засунули пенсионерке в уши пластилин,а врачи признали его новообразованиемВ Москве внуки засунули пенсионерке в уши пластилин,а врачи признали его новообразованиемФото: Кирилл ЧАЩИН
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Жительница столицы на несколько дней лишилась покоя после визита к терапевту в районную поликлинику. Врач приняла пациентку, жалующуюся на пропавший слух, осмотрела уши и заподозрила самое страшное.

Не исключено, что причиной потери слуха является новообразование, сообщили женщине и отправили ее на консультацию в НИИ оториноларингологии им. Свержевского. Перепуганная пенсионерка и вся ее семья несколько дней жили в волнении, пока пациентка не попала в НИИ.

Тут-то и оказалось, что тревога ложная. Проблема, конечно, есть, но слух пропал вовсе не из-за новообразования, скорее из-за постороннего предмета.

В слуховом проходе каждого уха оказался пластилин. Пациентка сразу же припомнила, что слух резко пропал, когда она сидела с внуками. Пока бабушка прилегла отдохнуть, трое шалунов засунули ей в уши липкую массу.

Как рассказали mk.ru в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, за 5 минут специалисты извлекли «трофеи», используя микрокрючок и микропинцет.

Ярко-оранжевую массу передали бабашке и посоветовали внимательнее следить за детворой, чтобы избежать подобных членовредительств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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