Более 100 человек эвакуировали из-за возгорания в гостинице "Космос" в Москве

СЕГОДНЯ 19:17 2019-11-15T19:17:50+03:00

Около 100 человек эвакуировали после возгорания в гостинице "Космос" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Порядка 100 человек были эвакуированы из-за пожара в московской гостинице "Космос". Возгорание произошло на балконе четвертого этажа здания, загорелся утеплитель под обшивкой.

- Площадь возгорания составила 1 кв. м. Из-за ЧП из здания эвакуировали порядка 100 человек, - сообщает ТАСС.

Пожар удалось потушить еще до прибытия пожарных. Возгорание ликвидировали с помощью огнетушителя.

Однако в целях безопасности администрация гостиница решила провести эвакуацию. По предворительным данным, никто не пострадал. Сейчас все посетители возвращаются обратно в гостиницу. На место были вызваны спасательные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вечером 15 ноября произошел пожар в общежитии в Новой Москве. Загорелось двухэтажное здание в поселке Кокошкино. До прибытия пожарных самостоятельно здание покинули 40 человек, всего было эвакуировано около ста. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU