«Бред полный»: синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
В Москве нет никаких условий для возникновения торнадо. Таким образом научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг прогнозы, которые появились в ряде мобильных приложений.
«Это все бред полный. Никакого торнадо и условий для него и близко нет и они не предвидятся», - передаёт слова синоптика агентству «Москва».
Тишковец пояснил, что в атмосфере центральной, европейской части России будет господствовать антициклон сибирского происхождения, который не предполагает никаких опасных погодных явлений.
Синоптик призвал не ориентироваться на прогнозы «всевозможных телефонов и их приложений», а также поисковиков. По его словам, на сайтах и в приложениях речь идет о «роботизированной раскодировке» тех данных, которые передаются разными национальными центрами. При этом раскодировка происходит без прохождения через руки инженеров-метеорологов.
Напомним, на эту неделю синоптики пообещали аномальное тепло вместо морозов. По прогнозам, до середины недели следующей жителей центральных регионов России ждет так называемое «Зимнее бабье лето».
ИСТОЧНИК KP.RU