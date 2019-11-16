«Бред полный»: синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве

16 Нояб. 22:55 2019-11-16T22:55:27+03:00

Сотрудник центра погоды «Фобос» призвал не ориентироваться на прогнозы погоды в различных приложениях

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В Москве нет никаких условий для возникновения торнадо. Таким образом научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг прогнозы, которые появились в ряде мобильных приложений.

«Это все бред полный. Никакого торнадо и условий для него и близко нет и они не предвидятся», - передаёт слова синоптика агентству «Москва».

Тишковец пояснил, что в атмосфере центральной, европейской части России будет господствовать антициклон сибирского происхождения, который не предполагает никаких опасных погодных явлений.

Синоптик призвал не ориентироваться на прогнозы «всевозможных телефонов и их приложений», а также поисковиков. По его словам, на сайтах и в приложениях речь идет о «роботизированной раскодировке» тех данных, которые передаются разными национальными центрами. При этом раскодировка происходит без прохождения через руки инженеров-метеорологов.

Напомним, на эту неделю синоптики пообещали аномальное тепло вместо морозов. По прогнозам, до середины недели следующей жителей центральных регионов России ждет так называемое «Зимнее бабье лето».

ИСТОЧНИК KP.RU