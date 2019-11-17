2019-11-17T00:24:59+03:00
Происшествия

В Подмосковье водитель зарезал пешехода после конфликта

Автолюбитель ударил мужчину ножом в шею
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Подмосковье водитель на фоне конфликта зарезал пешеходаВ Подмосковье водитель на фоне конфликта зарезал пешеходаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковных Мытищах в субботу, 16 ноября произошло ЧП на дороге. Водитель на фоне конфликта с ножом напал на пешехода. Мужчина нанес своему оппоненту удар в шею. Ранение оказалось смертельным.

- Днем между водителем автомобиля Volvo и пешеходом, который переходил дорогу на красный цвет завязалась потасовка. В ходе конфликта водитель пырнул своего оппонента ножом, от полученных травм мужчина скончался, - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что полицейские задержали подозреваемого, сейчас его допрашивает следователь. Водителем оказался местный предприниматель. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Если вина подозреваемого будет доказана в судебном порядке, ему грозит лишение свободы вплоть до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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