Погода в Москве на 17 ноября 2019 года: облачно с температурой +6

СЕГОДНЯ 07:10 2019-11-17T07:10:46+03:00

Стало известно, какой будет погода в Москве на 17 ноября 2019 года

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Погода в Москве на 17 ноября 2019 года будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается, лишь местами может пройти незначительный и кратковременный дождь.

Температура воздуха днем составит +4..+6 градусов тепла, а в ночь на понедельник опустится до +1..+3. Ветер южного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление вот уже практически неделю повышено - 758 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр России сообщает, что такая погода сохранится до среды. В середине следующей недели резко похолодает - дневная температура уйдет в минус. Кроме того, еще больше поднимется атмосферное давление. Показатель скакнет сразу на семь пунктов.

Сайт kp.ru писал, что сложившиеся погодные условия считаются довольно приятными для середины ноября. За них ответственен огромный антициклон, который в скором времени уйдет.

ИСТОЧНИК KP.RU