Климатическая зима придет в Москву на следующей неделе

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-17T13:20:31+03:00

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На Москву надвигается климатическая зима. Резкое похолодание придет в столице в четверг, 21 ноября. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник-вторник в городе будет пасмурно и туманно, но все еще тепло, а уже в среду вечером температура может опуститься до нуля. Ночью же столбики термометров уйдут в минус.

Арктический антициклон усилится, подтягивая холодный субконтинентальный воздух. Это станет началом заморозков и повсеместной гололедицы.

"И как раз 21 ноября, с опозданием на 11 суток, в Москве начнется климатическая зима. Под этим подразумевается переход среднесуточной температуры в устойчивые отрицательные значения. То есть ночью минус два-семь, днем ноль", — цитирует РИА Новости Тишковца.

К концу недели в столице будет даже холоднее, чем положено. На выходных ночные температуры опустятся до минус десяти. При этом снег, как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на центр "Фобос", появится на улицах не раньше 1 декабря. Пока же москвичей ждет малооблачная и засушливая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU