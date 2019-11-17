«Сработала пожарная сигнализация»: в Москве эвакуировали ТЦ «Океания»

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-17T17:25:01+03:00

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Прервать шопинг и обед пришлось сотням москвичей в выходной день, 17 ноября. Из столичного торгового центра «Океания» на Кутузовском проспекте людей эвакуировать стали администраторы — все, как полагается по инструкции.

- Звучала сирена, по громкой связи говорили, что пожар и нам нужно покинуть торговый центр, - рассказывает посетитель магазина Олег.

Кто-то не поверил и говорил, что «ложная тревога». Но администраторы настаивали, чтобы выходили все до одного. За несколько минут посетители оказались на улице перед зданием торгового центра. Людям сказали, что сейчас будут работать спасатели.

- Нам сигнал поступил в 16.14, спасатели выехали на место. Оказалось, что сработала пожарная сигнализация. Возгорания не было. Эвакуацией людей коллеги не занимались, их организовано вывели до нашего приезда. Наши сотрудники проверили здание и в 16.29 разрешили посетителям вернуться, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU