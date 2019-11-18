Между Одинцово и Шереметьево запустят 40 пар аэроэкспрессов
Сорок пар аэроэкспрессов запустят между аэропортом Шереметьево и Одинцово. Эта станция станет отправной точкой, после открытия Московских центральных диаметров.
Ожидается, что поезда от Одинцово в аэропорт и обратно начнут курсировать уже в ноябре. Отправляться составы будут каждые тридцать минут. Маршрут будет пролегать через крупные кластеры «Сколково» и «Москва-Сити». Поездка од аэропорта от этих промежуточных пунктов займет час двадцать и час соответственно.
«Организация сквозного движения аэроэкспресса от Шереметьево до Одинцово – закономерный и важный шаг в рамках интеграции «Аэроэкспресс» в единую транспортную систему агломерации. Сотни тысяч жителей получат возможность добраться напрямую до аэропорта с комфортом и без пересадок», - цитирует гендиректора «Аэроэкспресса» Алину Бисембаеву интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На новом направлении будут курсировать двухэтажные поезда повышенной вместительности и комфортности.
ИСТОЧНИК KP.RU