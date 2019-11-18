2019-11-18T13:21:10+03:00
Москва

Между Одинцово и Шереметьево запустят 40 пар аэроэкспрессов

Поезда начнут курсировать уже в текущем месяце
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Между Шереметьево и Одинцово запустят 40 пар аэроэкспрессовМежду Шереметьево и Одинцово запустят 40 пар аэроэкспрессовФото: Андрей КАРА
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Сорок пар аэроэкспрессов запустят между аэропортом Шереметьево и Одинцово. Эта станция станет отправной точкой, после открытия Московских центральных диаметров.

Ожидается, что поезда от Одинцово в аэропорт и обратно начнут курсировать уже в ноябре. Отправляться составы будут каждые тридцать минут. Маршрут будет пролегать через крупные кластеры «Сколково» и «Москва-Сити». Поездка од аэропорта от этих промежуточных пунктов займет час двадцать и час соответственно.

«Организация сквозного движения аэроэкспресса от Шереметьево до Одинцово – закономерный и важный шаг в рамках интеграции «Аэроэкспресс» в единую транспортную систему агломерации. Сотни тысяч жителей получат возможность добраться напрямую до аэропорта с комфортом и без пересадок», - цитирует гендиректора «Аэроэкспресса» Алину Бисембаеву интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На новом направлении будут курсировать двухэтажные поезда повышенной вместительности и комфортности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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