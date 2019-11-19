2019-11-19T00:33:54+03:00
Происшествия

В Москве утонул в ванне пятимесячный ребенок, оставленный во время купания без присмотра

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели пятимесячного младенца во время купанияСледственный комитет возбудил уголовное дело о гибели пятимесячного младенца во время купанияФото: Иван ПЕТРОВ
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Вечером в понедельник, 18 ноября, в одном из жилых домов на северо-западе Москвы произошла трагедия: погиб пятимесячный ребенок, оставленный без присмотра во время купания.

По данным следствия, няня купала двух малышей. Одного ребенка унесла из ванной в комнату, а второго оставила в ванне с водой. Ей показалось – ненадолго. Когда вернулась, младенец уже не подавал признаков жизни. Женщина вызвала «Скорую помощь», но откачать малыша не удалось, он умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Няню задержали, расследование продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как на Сахалине санитарка Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей положила 15-летнюю девочку в ванну с кипятком. Воспитанница интерната скончалась от ожогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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