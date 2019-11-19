В Москве утонул в ванне пятимесячный ребенок, оставленный во время купания без присмотра

СЕГОДНЯ 00:26 2019-11-19T00:33:54+03:00

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели пятимесячного младенца во время купания Фото: Иван ПЕТРОВ

Изменить размер текста: A A

Вечером в понедельник, 18 ноября, в одном из жилых домов на северо-западе Москвы произошла трагедия: погиб пятимесячный ребенок, оставленный без присмотра во время купания.

По данным следствия, няня купала двух малышей. Одного ребенка унесла из ванной в комнату, а второго оставила в ванне с водой. Ей показалось – ненадолго. Когда вернулась, младенец уже не подавал признаков жизни. Женщина вызвала «Скорую помощь», но откачать малыша не удалось, он умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Няню задержали, расследование продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как на Сахалине санитарка Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей положила 15-летнюю девочку в ванну с кипятком. Воспитанница интерната скончалась от ожогов.

ИСТОЧНИК KP.RU