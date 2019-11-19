2019-11-19T15:20:06+03:00
Происшествия

В Москве пятимесячный малыш утонул, пока няня занималась его братом

Ребенок купался один в ванной и нахлебался воды
Елена АКИМОВА
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В Москве из-за недосмотра няни погиб 5-месячный малышВ Москве из-за недосмотра няни погиб 5-месячный малышФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Москве пятимесячный малыш утонул, пока няня занималась его братом. Все случилось на северо-западе Москвы.

Уроженка Брянска работала няней много лет и в семью, где произошло несчастье, попала по рекомендации. Женщину взяли присматривать за мальчиками-двойняшками.

Накануне отец детей заметил, что няня оставляет кроху во время купания одного. Она закрепляла на шее ребенка специальный надувной круг и занималась с другим малышом. Мужчина потребовал больше не оставлять сына без присмотра, но замечание осталось не выполненным.

18 ноября няня снова оставила мальчика купаться одного, а сама была в другой комнате. Когда зашла в ванную, то ребенок лежал на дне. Голова выскочила из круга, и он нахлебался воды.

Няня попыталась реанимировать малыша самостоятельно, потеряв драгоценные минуты. После она поспешила к соседям и попросила вызвать скорую помощь.

Сейчас в истории разбираются следователи. 42-летний глава семейства уже рассказал, что няня проявляла халатность. Она могла оставить одного из детей в подъезде, пока коляску с другим крохой поднимала на пятый этаж.

53-летнюю няню задержали сразу после случившегося, ей придется отвечать по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Мама погибшего мальчика попала в больницу с нервным срывом, ей стало плохо в день трагедии и медики приняли решение определить ее в стационар, сообщает сайт mk.ru.

В 2016 году в Москве произошел шокирующий случай: няня отрезала голову 4-летней девочке и устроила пожар в квартире. Пока спасатели боролись с огнем, женщина появилась у станции метро «Октябрьское поле»: кричала и размахивала детской головкой...

ИСТОЧНИК KP.RU

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