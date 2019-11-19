Сезон зимних развлечений в Москве стартует 22 ноября

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-19T16:20:37+03:00

Открытие пройдет с концертами и театральными постановками в парке Горького

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В этом году зимний сезон в Москве стартует 22 ноября в парке культуры и отдыха имени Горького. Посетителей ждут концерты, театральные постановки и другие развлечения.

В грядущем сезоне парки города подготовили для москвичей и гостей столицы красочные ледовые шоу, музыкальные и театральные выступления, увлекательные мастер-классы. Об этом сообщил директор «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев.

«Традиционно мы открываем зимний сезон с открытия катка в парке Горького. Он стартует первым. Все остальные парки 23-го числа открывают всю зимнюю инфраструктуру. Мы подготовили 40 музыкальных выступлений, театральные и танцевальные выступления, различные викторины, спортивные активности, ледовые шоу, все это будет на открытии зимнего сезона», – цитирует Дунаева РИАМО.

Он добавил, что в зимний сезон 2019-2020 годов ожидается, что парки Москвы посетят около 39,2 миллиона человек, это примерно на 700 тысяч больше чем прошлой зимой, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU