Прививки от гриппа сделали 2,5 млн жителей Подмосковья

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-19T16:50:56+03:00

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С начала сезона вакцинации прививки от гриппа сделали уже 2,5 миллиона жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

«По данным оперативного мониторинга, привиты 2488695 человек (34,3% от населения), в том числе 841915 детей», - цитирует сообщение ведомства интернет издание «Подмосковье сегодня».

Помимо этого сообщается, что прививки за счет работодателей сделали около восьмидесяти четырех тысяч человек, что составляет примерно 3,4% от всех вакцинированных.

В пресс-службе ведомства добавили, что сделать прививку против гриппа можно медицинских организациях по месту прикрепления полиса ОМС. Кроме того работодатели могут организовать вакцинацию своих сотрудников по договоренности с любым медучреждением, которое имеет лицензию на проведение таких мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU