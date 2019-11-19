2019-11-19T17:07:46+03:00
Общество

Информированием москвичей о капремонте поликлиник займутся сотрудники МФЦ

Первые 50 зданий начнут реконструировать уже весной 2020 года
Ксения БОГДАНОВА
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Масштабная программа капитального ремонта «Новый московский стандарт поликлиник» стартует весной 2020 года и будет реализовываться в три этапа. По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, первые 50 зданий поликлиник начнут ремонтировать уже в марте-апреле будущего года.

- Мы планируем, что ремонтно-строительные работы начнутся поэтапно, по графику, в конце марта - начале апреля месяца. Сейчас завершаются проектные работы. Мы заранее информируем москвичей, проводим информационную работу, - рассказал Алексей Хрипун на пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы.

Чтобы во время капремонта поликлиник жители не остались без врачебной помощи, городские власти решили заранее рассказать москвичам, куда обращаться за медицинскими услугами. С 20 ноября сотрудники московских МФЦ будут совершать обход по квартирам жителей 43 районов и информировать их о грядущем ремонте, а также консультировать, где можно будет пройти обследование во время проведения работ. По словам руководителя центров госуслуг Москвы Ольги Фефеловой, работники МФЦ возьмут с собой на обход книги и брошюры, иллюстрирующие, как изменятся районные поликлиники после ремонта. К слову, сотрудникам МФЦ можно будет задать и другие вопросы по госуслугам, не касающиеся ремонта.

Информационный обход сотрудников МФЦ будет проводиться по будням (с понедельника по пятницу) с 16 до 20 часов. И в выходные (субботу и воскресенье) — с 11 до 18 часов. Обращайте внимание, как одеты люди, которые будут стучаться в ваш дом. У всех сотрудников офисов «Мои Документы» будет фирменная экпировка: белые ветровки, красные сумки и бейджи с именами. Если сомневаетесь, полномочия сотрудника МФЦ можно будет уточнить по телефону Справочной службы города Москвы (8-495-777-77-77), назвав фамилию, имя и отчество визитера.

Напомним, программа «Новый московский стандарт поликлиник» была утверждена в 2019 году. Какие поликлиники должны быть капитально отремонтированы первыми, решали сами москвичи в ходе голосования на портале «Активный гражданин». В список первых 50 медучреждений вошли здания в тех районах города, где за программу капремонта высказались больше 70% жителей. На время ремонта медики переедут в объединенные поликлиники, расположенные неподалеку от закрывшихся на капремонт, или находящихся в удобной транспортной доступности.

Программа «Новый московский стандарт поликлиник» затрагивает все сферы работы городских медучреждений столицы, начиная с капремонта зданий, закупки нового оборудования и заканчивая удобным графиком работы. Новый стандарт также подразумевает комфорт для пациентов и врачей, доступность самых нужных специалистов и новейшие технологии диагностики и лечения.

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