Департамент здравоохранения Москвы: Ожидание приема специалиста в поликлинике станет комфортным

СЕГОДНЯ 19:33 2019-11-19T19:33:04+03:00

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Время ожидания в очереди к врачу в поликлиниках станет более комфортным для пациентов. Об этом рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун во время пресс-конференции, посвященной информированию москвичей о программе капремонта поликлиник. По словам Алексея Хрипуна, Департамент здравоохранения рассмотрит такую возможность.

- Мы еще не дошли до того, чтобы за время ожидания в очереди больше 15 минут приносить пациентам поликлиник чай или кофе, но идея интересная, на самом деле. Формирование открытых пространств, возможность выпить кофе, посмотреть телевизор рассчитано на то, чтобы поликлиника стала более комфортной. Но над этим предложением мы подумаем. Посмотрим на опыт коллег в МФЦ, - рассказал глава столичного депздрава на встрече с журналистами в Информационном Центре Правительства Москвы.

Сделать столичные поликлиники более комфортными — одна из главных задач программы «Новый московский стандарт поликлиник», принятой в 2019 году. По словам Алексея Хрипуна, программа предусматривает капремонт 135 московских поликлиник. Реконструкция первых 50 зданий начнется уже в марте-апреле 2020 года. Чтобы москвичи знали, куда им обращаться за врачебной помощью, сотрудники МФЦ с 20 ноября начнут обходить квартиры горожан и информировать их о капитальном ремонте поликлиник. Работники службы госуслуг сориентируют москвичей, когда начнется ремонт в каждом конкретном районе, и куда во время реконструкции нужно будет идти на прием или обследование. Информационный обход сотрудников МФЦ будет проводится в 43 районах столицы, там, где будущей весной поликлиники закроют на реконструкцию. Какие именно учреждения здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте в первую очередь, решали сами москвичи в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

Руководитель многофункциональных центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова рассказала, как можно будет отличить сотрудников МФЦ во время информационного обхода: у всех консультантов будут фирменные белые ветровки, красные сумки и бейджи с именами. Обходы будут проводиться в будние дни (понедельник-пятница) с 16 до 20 часов, а в выходные (суббота-воскресенье) с 11 до 18 часов.

Узнать подробности предстоящей программы капитального ремонта поликлиник можно на странице спецпроекта на портале mos.ru: на портале размещена подробная информация обо всех ремонтируемых зданиях. В поликлиниках и в других социальных учреждениях уже появились информационные плакаты на эту тему. Также в столице с 11 ноября заработала справочная служба, операторы которой отвечают на вопросы по капитальному ремонту городских поликлиник (тел. 8-495-531-69-98; график работы: по будням с 8:00 до 20:00, по выходным – с 8:00 до 16:00).