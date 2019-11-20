Ко Дню матери в Москве проведут бесплатные лекции и мастер-классы

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-20T13:53:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице до конца ноября пройдут бесплатные мастер-классы и лекции, посвященные Дню матери. Специалисты расскажут жительницам Москвы, как пройти все этапы беременности и родить здорового малыша, как разумно сочетать материнство и беременность, а также ответят на многие другие важные вопросы. День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпадает на 24 ноября.

- До конца ноября в столичных семейных центрах, роддомах, детских поликлиниках, школах и центрах госуслуг проведут бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии. Как правильно пройти этапы беременности, сохранить свое здоровье и позаботиться о здоровье малыша, совместить материнство и карьеру - об этом и многом другом москвички узнают на лекциях, мастер-классах и экскурсиях в социальных, образовательных и медицинских учреждениях города, - сообщается на сайте мэра Москвы.

Все мероприятия бесплатные, на некоторые из них может потребоваться предварительная регистрация. Участвовать в лекциях и мастер-классах будут лучшие эксперты столицы. Так, 21 ноября главный акушер-гинеколог Москвы Антон Оленев проведет встречу во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) и прочитает лекцию «Будущие мамы» (начало в 18 часов).

Председатель общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович расскажет молодым мамам о том, как находить время на спорт, увлечения и отдых: ее лекция «Активная жизнь матери в мегаполисе» пройдет 25 ноября во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (начало в 14 часов).

В 11 женских консультациях столицы 22 ноября пройдут беседы об особенностях вынашивания ребенка и о том, как меняется организм в первые месяцы беременности (начало лекций в 17 часов). В этот же день московских мам ждут на лекции «Мама - главное слово в каждой судьбе» в детских поликлиниках города: педиатры расскажут, как правильно ухаживать за грудничками и детьми в первые годы жизни (начало в 13 часов).

В московских роддомах 24 ноября пройдет день открытых дверей: в 21 клинике пройдут экскурсии и лекции. Акушеры-гинекологи проконсультируют молодых мам, как родить здорового малыша и быстро восстановиться после родов (время экскурсий с 10 до 15 часов).

Столичные психологи 25 ноября проведут вебинар и расскажут о том, какие проблемы чаще всего тревожат мам в первые месяцы после рождения ребенка. Специалисты Московской службы психологической помощи населению ответят на все вопросы на сайте службы (начало в 18 часов).

О том, как успешно сочетать материнство и карьеру, как сделать свое хобби источником заработка, каким бизнесом могут заняться мамы в декретном отпуске расскажут 27 ноября во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2).

Расписание мероприятий и адреса их проведения можно узнать на сайте mos.ru (https://www.mos.ru/news/item/65519073/). Там же можно зарегистрироваться на лекции и мастер-классы.