2019-11-21T11:17:34+03:00
Экономика

Цены на аренду квартир в Москве выросли на 11 процентов

Все больше людей предпочитают снимать жилье, а не покупать свое
Елена АКИМОВА
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Цены на аренду жилья в столице поползли вверхЦены на аренду жилья в столице поползли вверхФото: Олег УКЛАДОВ
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Цены на квартиры в Москве выросли на 11 процентов в сравнении с 2018 годом. Такие данные предоставили аналитики Apple Real Estate после изучения цен на 5 тысяч объектов.

Дороже всего пришлось заплатить тем, кто снимал жилье с середины сентября по начало ноября. А в бюджетный ценник попали желающие переехать в марте.

- Разница в стоимости аренды одного и того же жилья в рамках 2019 года может достигать 28%, - говорится в отчете компании, который был предоставлен газете «Известия».

Стоимость жилья растет вслед за спросом. Число арендаторов увеличилось на 45 процентов, рынок не заставил себя долго ждать и предложений стало больше в 2,2 раза.

По словам главы Apple Real Estate Данилы Савченко, собственники квартиры осознают, что простаивающая недвижимость приносит убытки. Приходится платить налоги, коммунальные платежи.

- Сегодня можно найти достойное жилье даже при небольшом бюджете. Обусловлено это тем, что на рынке появилось значительно больше предложений, — рассуждает Савченко.

Еще одна тенденция на рынке недвижимости – арендаторы стали понимать, что изыскать большую сумму на покупку своего жилья уже не так выгодно, как раньше. Финансово грамотные люди приходят к выводу, что в настоящий период времени проще решить жилищный вопрос путем аренды квартиры.

Кстати, больше всего снимают жилье в Ямало-Ненецком автономном округе – 67%. В число лидеров вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Магаданская, Кемеровская, Тюменская и Иркутская области, а также Ненецкий автономный округ. Москва заняла 12-е место.

Ранее Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете хостелов. Депутаты запретили останавливаться на побывку в частных квартирах и любых местах, кроме гостиниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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