2019-11-21T12:49:57+03:00
Москва

Число станций метро на территории новой Москвы вырастет до 14 к концу 2023 года

В регионе пройдут три ветки подземки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В новой Москве откроют еще шесть станций метроВ новой Москве откроют еще шесть станций метроФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие четыре года на территории новой Москвы планируется построить еще шесть станций метро. Таким образом к 2023 году их число в регионе вырастет до 14. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.

На сегодняшний день на территории новой Москвы работают восемь станций. В 2016 году здесь открылись станции сетро «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии. В 2018 году – «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии, а в 2019 году – станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии, пишет РИАМО.

До 2023 года на этих ветках столичной подземки появятся еще станции «Потапово» и «Пыхтино». Кроме того в районе проведут Коммунарскую линию, на которой откроются станции «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка».

Как отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, Коммунарская линия станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а открытие новых станций обеспечит транспортную доступность для сотен тысяч горожан, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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