Сотрудники метро помогают пассажирам пользоваться МЦД

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-21T12:56:51+03:00

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21 ноября 2019 года к открытию движения на Московских центральных диаметрах сотрудники метрополитена вышли дежурить на всех станциях МЦД и тех станциях метро, с которых можно пересесть на диаметры. Их можно узнать по ярко-красным жилетам с логотипом МЦД и красным повязкам на рукавах.

-Они дежурят у входов на станции метро и диаметров, в кассовых зонах и в зоне турникетов, преимущественно в часы пик, - сообщил начальник дирекции МЦД столичного департамента транспорта Андрей Акимов.

Сотрудники помогают пассажирам найти переход со станции метро к платформе МЦД, объясняют, как обозначены линии диаметров в городской навигации, и как бесплатно пересесть на метро с МЦД и обратно. Также дежурные помогают им активировать карту «Тройка» для проезда на МЦД.

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Активировать ее можно в любой кассе метро. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится.

«Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» диаметры сделали общественный транспорт доступнее для 4 млн. жителей Москвы и области. В поездах появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.