Более полутора тысяч елок установят зимой в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:38 2019-11-21T14:38:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 1,6 тысяч новогодних елок появится в Московской области в новом зимнем сезоне. Кроме того в регионе откроются праздничные ярмарки и будут организованы тематические мероприятия. Об этом сообщили в областном Минблагоустройства.

«К Новому году традиционно будут установлены елки, откроются катки и новогодние ярмарки. Основными площадками проведения зимнего досуга определены места массовых мероприятий, знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье планируется обустроить 430 площадей, скверов, улиц, аллей и бульваров, где будут проводиться массовые мероприятия. Кроме того в регионе будут организованы зимние развлечения на природе: горки для санок и тюбингов, лыжные трассы и катки.

«В Подмосковье установят 1619 елок, откроют 699 катков и хоккейных коробок, 84 лыжных трассы, 248 горок для катания на санках и тюбингах, 93 ярмарки, 149 пунктов питания», - сообщили в Минблагоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU