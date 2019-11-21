2019-11-21T14:38:20+03:00
Звезды

Более полутора тысяч елок установят зимой в Подмосковье

В регионе откроются катки, лыжные трассы и горки
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье готовятся к зимнему сезонуВ Подмосковье готовятся к зимнему сезонуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Более 1,6 тысяч новогодних елок появится в Московской области в новом зимнем сезоне. Кроме того в регионе откроются праздничные ярмарки и будут организованы тематические мероприятия. Об этом сообщили в областном Минблагоустройства.

«К Новому году традиционно будут установлены елки, откроются катки и новогодние ярмарки. Основными площадками проведения зимнего досуга определены места массовых мероприятий, знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье планируется обустроить 430 площадей, скверов, улиц, аллей и бульваров, где будут проводиться массовые мероприятия. Кроме того в регионе будут организованы зимние развлечения на природе: горки для санок и тюбингов, лыжные трассы и катки.

«В Подмосковье установят 1619 елок, откроют 699 катков и хоккейных коробок, 84 лыжных трассы, 248 горок для катания на санках и тюбингах, 93 ярмарки, 149 пунктов питания», - сообщили в Минблагоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи спасли мальчика, надевшего крепежный жгут на половой орган
Сотрудники метро помогают пассажирам пользоваться МЦД
Число станций метро на территории новой Москвы вырастет до 14 к концу 2023 года
На юго-востоке Москвы горят два склада
В Москве вор, чтобы ограбить квартиру пенсионерки, спустился с крыши на балкон по веревочной лестнице
Цены на аренду квартир в Москве выросли на 11 процентов
В Москве открылось уникальное отделение медико-социальной реабилитации для детей
Пациентка умерла в московской клинике из-за долга в 400 тысяч рублей
В Подмосковье задержали серийного квартирного вора
В московском Департаменте здравоохранения опровергли информацию о массовых нарушениях в больницах в ночное время
Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»
Москвичи поддержали переход на раздельный сбор мусора
Ко Дню матери в Москве проведут бесплатные лекции и мастер-классы
Погода в Москве на 20 ноября 2019 года: гололед, снег с дождем и минусовая температура
Департамент здравоохранения Москвы: Ожидание приема специалиста в поликлинике станет комфортным
Информированием москвичей о капремонте поликлиник займутся сотрудники МФЦ
Прививки от гриппа сделали 2,5 млн жителей Подмосковья
Сезон зимних развлечений в Москве стартует 22 ноября
Москвичи стали качать интернета в метро больше в восемь раз
В Москве пятимесячный малыш утонул, пока няня занималась его братом
Сотрудники МФЦ расскажут москвичам о капремонте поликлиник в их районе