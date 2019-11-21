Более 100 тысяч запросов поступило в Главархив от москвичей в этом году

СЕГОДНЯ 20:40 2019-11-21T20:40:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Проследить судьбу собственной семьи, составить генеалогическое дерево, написать исследовательскую работу по развитию столичного транспорта или запастись материалом для исторического романа - за всем этим москвичи идут в столичный Главархив. Здесь хранятся уникальные документы органов власти, московских предприятий и учреждений, личные собрания, фото-аудио и видеохроники жизни столицы. Старейшие из документов датируются концом XVIII века. Только за 10 месяцев 2019 года в учреждения Главархива Москвы поступило 109 тысяч обращений от москвичей. Более 32 тысяч посетителей побывали в читальных залах архива, запросив для работы почти 170 тысяч дел. О самых интересных запросах сотрудники Главного архивного управления города рассказали на сайте мэра Москвы.

По словам экспертов, жители столицы обращаются в архивный фонд по самым разным вопросам: кому-то нужно установить родство, кому-то - исследовать историю архитектуры Москвы, ее памятников и знаменитых мест. Приходят в архивы и затем, чтобы отыскать документы по развитию городского транспорта или разработке авиационной техники.

Но самый популярный запрос в Главархив - документы, помогающие исследовать генеалогию и найти информацию о родственниках. Это метрические книги московских церквей, книги московских мечетей, синагог, лютеранских и католических храмов. Найти следы родственников можно и в посемейных списках купцов и мещан, документах дворянских родов, в личных делах преподавателей и студентов столичных вузов.

Еще один популярный запрос — подтверждение национальности умерших родственников. Их устанавливают по карточкам учета: в СССР кадровики были обязаны заполнять графу «национальность». Такой запрос - один из самых сложны видов работы: архивистам приходится пересматривать массу документов столичных предприятий, ведь порой обращающиеся в архив москвичи знают только приблизительное время и место работы родственника.

Попадаются и очень интересные запросы. Например, в сентябре 2019 года в архив поступил запрос от православного прихода храма Иверской Божией Матери на Всполье. Необходимо было разыскать запись о крещении в Иверском храме известного русского публициста Алексея Хомякова — дело было в 1804 году. Во время изысканий выяснилось, что крестным отцом сына Хомякова был не кто иной, как Николай Васильевич Гоголь.

По словам специалистов Главархива, провести собственное исследование может любой желающий. Для этого нужно обратиться в один из читальных залов Главархива. Летом список залов пополнился еще одним адресом. Новый читальный зал открылся на улице Профсоюзной, дом 80. Новое программное обеспечение зала позволяет искать необходимую информацию и интересующие дела по электронным базам данных.