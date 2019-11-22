В Подмосковье задержали двух лжеколлекторов

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-22T09:17:23+03:00

Они требовали возврата долга, на который не имели никакого права [ВИДЕО]

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В Подмосковье полицейские задержали двух мужчин, которые представлялись коллекторами. Они целых полгода пытались получить долг, на который не имели никакого права.

За помощью к силовикам обратилась семья, на протяжении шести месяцев их жизнь превращали в ад. Неизвестные звонили всем взрослым, требовали вернуть деньги, естественно, были угрозы.

- Поступали не только звонки, но и угрозы в письменной форме. На стены домов были нанесены надписи с оскорблениями в адрес должников, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стражи порядка проверили работу коллекторов и оказалось, что они не имеют никакого отношения к данному направлению деятельности.

Жители Северо-Кавказского федерального округа решили таким образом запустить прибыльный бизнес. При обысках у них нашли несколько мобильных телефонов, с которых они звонили должникам, баллончики с краской, оргтехнику, компьютеры и листовки.

Все сведения лжеколлекторы брали из электронных баз данных клиентов микрофинансовых организаций.

Сейчас в истории разбираются следователи, в управлении МВД России «Орехово-Зуевское» возбуждено уголовное дело о вандализме и самоуправстве.

Подозреваемые арестованы, им грозят серьезные сроки. Но не исключено, что к уже имеющимся статьям добавятся другие, так как появятся новые жертвы, сообщает телеканал «360».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/745338" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье задержали лжеколлекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU