В Подмосковье задержали двух лжеколлекторов
В Подмосковье полицейские задержали двух мужчин, которые представлялись коллекторами. Они целых полгода пытались получить долг, на который не имели никакого права.
За помощью к силовикам обратилась семья, на протяжении шести месяцев их жизнь превращали в ад. Неизвестные звонили всем взрослым, требовали вернуть деньги, естественно, были угрозы.
- Поступали не только звонки, но и угрозы в письменной форме. На стены домов были нанесены надписи с оскорблениями в адрес должников, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Стражи порядка проверили работу коллекторов и оказалось, что они не имеют никакого отношения к данному направлению деятельности.
Жители Северо-Кавказского федерального округа решили таким образом запустить прибыльный бизнес. При обысках у них нашли несколько мобильных телефонов, с которых они звонили должникам, баллончики с краской, оргтехнику, компьютеры и листовки.
Все сведения лжеколлекторы брали из электронных баз данных клиентов микрофинансовых организаций.
Сейчас в истории разбираются следователи, в управлении МВД России «Орехово-Зуевское» возбуждено уголовное дело о вандализме и самоуправстве.
Подозреваемые арестованы, им грозят серьезные сроки. Но не исключено, что к уже имеющимся статьям добавятся другие, так как появятся новые жертвы, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье задержали лжеколлекторов.
ИСТОЧНИК KP.RU