2019-11-22T09:53:03+03:00
Происшествия

Прошедшая ночь была самой морозной в Москве за всю осень

Мороз и солнце останутся до следующей недели
Ася КУЗНЕЦОВА
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Синоптики предсказывают сохранение морозных ночей до начала будущей неделиСиноптики предсказывают сохранение морозных ночей до начала будущей неделиФото: Иван ПРОХОРОВ
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Ночь с 21 на 22 ноября стала самой холодной для Москвы с начала осени. Опорная климатическая метеостанция Москвы, расположенная на ВДНХ, зафиксировала минус 9,3 градуса - сообщает метеобюро Москвы.

До сегодняшнего дня в столице рекордно холодной для осени стала ночь на 21 ноября, когда температура в городе опустилась до минус 8,5 градуса. Температурным рекордом за историю метеонаблюдений для 22 ноября стал этот день в 1946 году, когда мороз достиг 22,8 градуса.

Синоптики предсказывают сохранение морозных ночей до начала будущей недели. Температура будет опускаться до -10, что будет гораздо ощутимее из-за отсутствия снега, который не выпадет до начала декабря.

Такую погоду специалисты объясняют столкновением сухого воздуха с тёплым и влажным. Однако заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко прогнозирует тёплый декабрь, средняя температура будет выше нормы.

Напомним, в начале этой осени сайт kp.ru писал о необычно раннем первом снеге, хотя морозов пришлось ожидать не скоро.

Ранее специалисты рассказывали о том, что 2019 предполагался самым жарким для России за 150 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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