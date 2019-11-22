В РЖД создан оперативный штаб по улучшению работы МЦД

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-22T11:09:07+03:00

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В «Российских железных дорогах» появился оперативный штаб: он будет быстро решать проблемы, возникающие в работе Московских центральных диаметров (МЦД). 20 ноября были запущены первые два маршрута наземного метро. В соцсетях пассажиры рассказали о ряде сбоев, с которыми они столкнулись в первый день работы МЦД. Пользователи сообщили о проблемах со считыванием карты «Тройка» при проходе через турникеты, а также о трудностях с перекодированием карт в пригородных кассах. Пассажиры пожаловались и на слишком заполненные вагоны. Из-за большого наплыва людей некоторые поезда шли переполненными, и на обоих маршрутах сбился график движения.

- «Российские железные дороги» создали оперативный штаб, чтобы как можно быстрее решить все вопросы, возникшие при запуске Московских центральных диаметров. Мы очень благодарны коллегам из РЖД за столь внимательное отношение к вопросам инфраструктуры МЦД - сейчас это крайне важно для пассажиров. Мы с коллегами из Московской области максимально оперативно собрали комментарии и передали их в РЖД и ЦППК (оператор перевозок «Центральная пригородная пассажирская компания» - Ред.)", - рассказал ТАСС представитель департамента транспорта Москвы.

Рабочий штаб уже приступил к работе: Правительство Москвы и Подмосковья передали его членам первые обращения от пассажиров. Москвичи предлагают удлинить поезда «Иволга» за счет дополнительных вагонов, откорректировать график движения поездов и сократить интервалы движения составов, ввести дополнительное информирование на станциях и вокзалах. Пассажиры также прислали обращения по поводу сроков открытия платформ «Волоколамск» и "Пенягино", доработки сходов на станции "Нахабино" и многие другие.

По словам представителя столичного департамента транспорта, уже принято решение о дополнительном информировании пассажиров в метро, В вагонах и на станциях МЦД-1 и МЦД-2 появится больше схем. Сотрудники ведомства будут тщательно следить за работой валидаторов на наземном и в подземном метро.