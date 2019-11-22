Правительство Москвы частично учтет поправки к проекту бюджета, предложенные КПРФ

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-22T11:15:28+03:00

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Правительство Москвы учтет ряд поправок ко второму чтению столичного бюджета, внесенных фракцией КПРФ. Мэрия согласилась с предложением коммунистов ввести категорию «дети войны»: в нее войдут россияне, постоянно живущие в Москве и родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

КПРФ предложила установить для них с нового года такое же ежемесячное пособие, как и для тружеников тыла – в размере 1584 рублей. Пособие будут получать только те лица, которые не попадают под другие льготные категории. На выплату пособий коммунисты попросили выделить 1,59 млрд рублей из резервного фонда столицы, сообщает РБК (https://www.rbc.ru/ ) со ссылкой на источник в Мосгордуме. Всего же, по данным московского департамента труда и соцзащиты, в столице живет 83,7 тыс. человек, которые попадают под категорию «дети войны».

Еще одно предложение КПРФ поддержал Департамент финансов Москвы: на ремонт зданий столичных театров, являющихся объектами культурного наследия, будет выделен 1 млрд рублей. Еще один миллиард по просьбе коммунистов предоставят департаменту предпринимательства и инновационного развития. Деньги пойдут на развитие научной деятельности с целью повышения научно-технического потенциала столицы.

Четвертую поправку фракции КПРФ, касающуюся радиационной безопасности, поддержали их думские коллеги из депутатского объединения «Моя Москва», и партии «Единая Россия». Предприятию ФГУП «РАДОН» (оно занимается радиоактивными отходами) предлагается выделить 165 млн руб. Предприятие займется исследованием отдельных участков Москвы, чтобы выяснить, соответствуют ли они нормам радиоактивной безопасности. Изначально представители КПРФ предлагали выделить предприятию 10 млрд рублей.

Всего на четыре предложенные коммунистами поправки будет выделено 3, 75 млрд рублей в течение трех лет. Деньги поступят из резервного фонда бюджета.