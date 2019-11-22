2019-11-22T13:01:27+03:00
Происшествия

Коммунальщик, по вине которого сосулька убила человека, отделался условным сроком

Трагедия произошла в центре Москвы почти год назад
Елена АКИМОВА
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Коммунальщик, по вине которого погиб человек, получил условный срокКоммунальщик, по вине которого погиб человек, получил условный срокФото: Олег ЗОЛОТО
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Басманный районный суд разобрался в истории, которая произошла почти год назад. В январе у дома №20 по Лялину переулку на голову прохожему упала сосулька.

Ледяная глыба рухнула с крыши дома и буквально не оставила шансов мужчине.

51-летний житель Брянска Роман Беликов шел сделать фото на новый рабочий пропуск, но вместо этого оказался в больнице. В институте Склифосовского врачи пытались сделать все возможное, но черепно-мозговая травма оказалась слишком серьезной, спустя три дня пострадавший скончался.

Следователи выяснили, что за очисткой домов от снега и наледи по данному адресу должен был следить 36-летний Дмитрий Авилов, помощник главного инженера управляющей компании «Дом-мастер». Но мужчина вовремя не проконтролировал рабочих, и опасная зона не была огорожена.

На суде Авилов признал свою вину, а сторона обвинения просила для подсудимого три года колонии, но суд вынес более мягкое решение.

Дети погибшего призвали не наказывать строго виновного, так как отца уже не вернуть, а реальный срок сделает несчастными многих людей, родных и близких помощника инженера.

В итоге мужчина остался на свободе, но с условным сроком в два года, сообщает сайт mk.ru.

К сожалению, подобные трагичные случаи происходят каждую зиму. В феврале в Санкт-Петербурге наледь с крыши дома убила студента. Молодой человек скончался на месте, еще один человек госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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