2019-11-22T14:19:38+03:00
Происшествия

В Подмосковье подростки на отцовской машине сбили полицейского

Студенты пронеслись по городу на огромной скорости
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала нарушителейПолиция задержала нарушителейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковной Электростали двое подростков устроили гонки прямо в центре города. Лишь по чистой случайности, происшествие обошлось без жертв.

Один из ребят не смог сдать экзамен в автошколе и не получил права, но это не остановило его, он взял ключи от отцовской машины ВАЗ-2105 и пригласил приятеля покататься. При этом подростки не соблюдали правила дорожного движения, и летели по городу на огромной скорости.

По требованию сотрудника ГИБДД ребята не остановились, а только увеличили скорость. В результате, пришлось вызвать подмогу. Возле торгового центра «Эльград» машина с нарушителями была блокирована с двух сторон. Один из полицейских прыгнул на капот, чтобы задержать нарушителей, но и это не помогло. Подростки протащили мужчину на капоте несколько метров, а после скинули на проезжую часть. К счастью сотрудник ГИБДД выжил.

«Полиция приняла решение открыть огонь из табельного оружия. Два выстрела были сделаны в воздух, три – по машине. Пули угодили в колесо, задний фонарь и бампер. Лишь после этого машина остановилась», - цитирует сообщение информационного источника интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В связи с происшествием студентам грозят тюремные сроки. В частности, им может быть инкриминирована 317-я статья: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Наказание в этом случае предусматривает лишение свободы на срок от 12 лет до пожизненного, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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