Москвичи выбрали первые 50 поликлиник для капремонта

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-22T17:02:59+03:00

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Жители столицы выбрали первые 50 поликлиник, которые весной 2020 года закроются на капитальный ремонт. Масштабная реконструкция столичных учреждений здравоохранения начнется в соответствии с «Новым московским стандартом поликлиник». Какие именно поликлиники нуждаются в срочном ремонте, москвичи решали в ходе опроса на портале «Активный гражданин». О результатах голосования журналистам рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы в принципе отобрали 135 поликлиник, которые входят у нас в программу, разработали на все проектную документацию. И с учетом голосования на портале «Активный гражданин», которое закончилось неделю назад, отобрали первые 50 поликлиник, которые будут ремонтироваться в следующем году, - сообщила Анастасия Ракова. - Первые 50 поликлиник будут отремонтированы в тех районах, где программу поддержали более 75% участников.

По словам заммэра, всего в опросе на портале «Активный гражданин» проголосовали свыше 212 тысяч человек. Более 70% голосовавших считают, что программа реновации поликлиник нужна городу. К слову, среди участников опроса нет ни одного района, где программу поддержали бы менее 58% жителей.

«Новый московский стандарт поликлиник» - это результат большой аналитической работы, которую провели эксперты в разных областях здравоохранения. В том числе учитывались и пожелания, поступавшие от столичных врачей.

- Мы системно подошли к тому, как должны выглядеть наши поликлиники, - подчеркнула Анастасия Ракова. - Разработали новый стандарт московской поликлиники, который учитывает все аспекты работы. Мы проанализировали огромный объем данных из системы ЕМИАС, работали непосредственно с врачами, посмотрели доступность и потребность в специалистах в каждом здании поликлиники и разработали свой московский стандарт. Мы попытались учесть все предложения врачей, чтобы им было комфортно работать в поликлинике, где они проводят достаточно много времени.

Весной 2019 года более 4 тысяч московских медиков высказали свое мнение о том, как должны выглядеть и работать столичные поликлиники. В итоге в новый стандарт были включены более 2,5 тысяч предложений врачей. На финансирование проекта столичное правительство выделяет значительные суммы. Только в 2020 году на закупку нового оборудования, в том числе и на оснащение поликлиник, будет потрачено более 51 млрд руб.