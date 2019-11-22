Более 212 тыс. москвичей проголосовали на «Активном гражданине» и выбрали первые 50 поликлиник для капремонта

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-22T18:43:52+03:00

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Почти 70% участников голосования на портале «Активный гражданин» высказались в поддержку «Нового московского стандарта поликлиник» и программы капитального ремонта. В опросе приняли участие более 212 тысяч москвичей. В ходе голосования жители столицы выбрали первые 50 поликлиник, которые весной 2020 года закроются на реконструкцию. Всего капитальный ремонт пройдет в 135 медицинских учреждениях.

Как рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, первые 50 поликлиник были выбраны в тех районах Москвы, в которых программу поддержали более 75% горожан.

- В целом программу поддержали более 70% проголосовавших. Важно отметить, что среди проголосовавших нет ни одного района, где программу поддержали менее 58% жителей, - подчеркнула Анастасия Ракова.

«Новый московский стандарт поликлиник» разрабатывался экспертами с учетом мнений многих специалистов столичной сферы здравоохранения, в том числе и врачей. В бюджете на 2020 год предусмотрена серьезная финансовая поддержка программы: только на обновление медицинского оборудования будет потрачено более 51 млрд. рублей. Часть из этой техники (более 15 тысяч единиц оборудования) поступит в столичные поликлиники.

Новый стандарт предусматривает и серьезное усиление кадрового состава врачей. По словам Анастасии Раковов, за последнее время в московские поликлиники пришли более 160 врачей различных специальностей. Всего же в рамках программы планируется принять на работу 500 медиков.

- В рамках нового стандарта поликлиник мы уделяем большое внимание доступности специалистов. На сегодняшний день уже дополнительно приняты на работу 166 врачей, - сообщила Анастасия Ракова. - Из них 47 врачей - это врачи общей практики, терапевты, и 119 врачей узких специальностей, наиболее востребованных.

Напомним, «Новый московский стандарт поликлиник» был утвержден Правительством Москвы в 2019 году. Он затрагивает различные сферы работы медучреждений. Новый стандарт – это удобство и комфорт как для пациентов, так и для врачей, современные технологии диагностики и лечения, удобный график работы и высокая доступность нужных специалистов. После капремонта здания поликлиник станут гораздо комфортнее благодаря новым правилам зонирования. Самые посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, а те, которые посещаются не так активно, - на верхних.