2019-11-22T19:47:39+03:00
Происшествия

Спасатели в Москве освободили застрявшего в пороге пса

Они разрезали порог и вытащили лапу животного
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасностиФото: Пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности
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Старенький 12-летний пес Кекс был вне себя от радости, когда услышал звук открывающегося замка. Вероятнее всего, счастливый он побежал к двери, чтобы встретить долгожданных хозяев. Однако неудачно застрял лапой в пороге. На место вызвали спасателей, которым, к счастью, удалось вызволить несчастное животное. С помощью электрореза они отрезали часть порога и вытащили лапу Кекса.

Во время резки металла заботливые спасатели охлаждали лапу собаки и порог. Кроме того, они использовали специальные деревянные перекрытия, чтобы защитить животное от летящих искр.

Происшествие случилось в жилом доме на Парковой улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, Чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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