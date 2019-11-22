2019-11-22T20:25:21+03:00
Общество

Движение поездов на МЦК восстановили после сбоя

Ранее сообщалось, что временно нет движения поездов на внешнем кольце, против часовой стрелки
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Подземный транспорт работает в штатном режимеПодземный транспорт работает в штатном режимеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве восстановили движение поездов на Московском Центральном кольце (МЦК). Причиной технического сбоя в пятницу 22 ноября стала остановка одной из «Ласточек». Центральная пригородная пассажирская компания сообщила об увеличенных интервалах движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении. В пресс-службе Московского метро сообщили, что железнодорожники о мерах для восстановления движения в этом направлении.

Чтобы восстановить нормальную работу транспорта, работники подземки убрали остановившиеся вагоны. После этого «Ласточки» возобновили движение, проблем с тем, чтобы добраться этим видом транспорта у пассажиров теперь нет.

- Движение на МЦК на внешнем кольце (против часовой стрелки) восстановлено и введено в график, - сообщили в Московской подземке.

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@TrueKPRU
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