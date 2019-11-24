2019-11-24T11:18:57+03:00
Общество

Синоптики рассказали, чем опасно арктическое вторжение на территорию России

Пришедшие заморозки особенно опасны из-за отсутствия снежного покрова
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Синоптики рассказали, чем опасно арктическое вторжение на территорию РоссииСиноптики рассказали, чем опасно арктическое вторжение на территорию РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики заявили, что "сухое" арктическое вторжение, которое резко понизило температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на земельных участках.

Специалисты также напомнили, что пришедшие заморозки особенно опасны из-за отсутствия снежного покрова.

Таким образом, синоптики посоветовали укрыть растения еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть укрывным материалом.

Синоптики напомнили, что в Москве последнее "сухое" вторжение наблюдалось в 2014 году, сообщает "Метеовести".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Гидрометцентре рассказали об опасностях теплой зимы. Этой зимой во многих регионах России ожидаются высокие температуры. Теплая зима, по словам специалиста, нередко сопровождается сильными осадками, в частности, ледяным дождем, что вызывает тотальные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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