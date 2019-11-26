Собянин пригласил участников проекта «Московское долголетие» на каток

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-26T10:27:28+03:00

Бесплатные тренировки на катках для участников проекта "Московское долголетие" этой зимой будут проходить в 17 парках Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сергей Собянин в соцсетях пригласил участников проекта «Московское долголетие» прийти в среду, 27 октября, в сад «Эрмитаж». Завтра там открывается каток, и в честь начала зимнего сезона гостей ждет немало сюрпризов. Об этом мэр столицы рассказал в своем микроблоге в «Твиттере» и в социальной сети «В контакте».

- Приглашаю участников проекта «Московское долголетие» в сад «Эрмитаж» в эту среду. Будет открытие сезона катания на конька, - написал Сергей Собянин. - Профессиональные фигуристы и тренеры покажут базовые элементы. Приходите сами, приводите детей и внуков.

Как отметил мэр столицы, с этого сезона для участников проекта «Московское долголетие» впервые откроются секции зимних видов спорта. Бесплатные тренировки на катках будут проходить в 17 парках Москвы, лыжные – в 14.

- Коньки и лыжи можно взять напрокат, - напомнил Сергей Собянин.

Праздник по случаю открытия зимнего сезона в саду «Эрмитаж» пройдет 27 ноября с 14 до 18 часов. Гостей ждет мастер-класс по фигурному катанию, который проведут мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина и мастер спорта России, режиссер-постановщик ледовых номеров Степан Еремин. Они покажут базовые элементы катания – основные шаги и упражнения, которые позволяют удерживать равновесие на льду.

Затем гостей пригласят попробовать свои силы в эстафете: на льду сразятся 11 команд проекта «Московское долголетие». Победителей определят в двух номинациях: участники получат призы за самое быстрое прохождение дистанции и за самое артистичное выступление.

Свое мастерство на льду покажут известные фигуристы и ансамбль «Москвички» - в нем выступают участники проекта «Московское долголетие». Самой старшей участнице коллектива через месяц исполняется 75 лет! В финале праздника гостей сада «Эрмитаж» ждет шоу с выступлением певца Мити Фомина и кавер-группы StereoDrive.

Тренировки по катанию на коньках этой зимой будут проходить в 17 парках столицы, в том числе в саду «Эрмитаж», в «Сокольниках», в Парке Горького, в парках «Красная Пресня», «Таганский», «Фили», в Перовском, Гончаровском и Бабушкинском парках и в других. Лыжные тренировки будут проводиться в 14 парках, в том числе в парке Олимпийской деревни, в «Кузьминках», «Садовниках», «Филях», парке 50-летия Октября, в Бабушкинском парке, сквере по Олонецкому проезду (полный список парков и расписание тренировок можно посмотреть на сайте mos.ru). Коньки и лыжи можно приносить с собой либо бесплатно взять напрокат.

Напомним, стать участниками проекта «Московское долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также москвичи, вышедшие на пенсию досрочно. Для этого необходимо подать заявку в центре соцобслуживания по месту жительства, в центрах госуслуг «Мои документы», в поликлиниках, а также в школах, домах культуры и других организациях, где проводятся занятия. С собой нужно прихватить паспорт, социальную карту москвича и СНИЛС.