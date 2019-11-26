Названы главные центры новогодних гуляний в Подмосковье

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-26T15:18:46+03:00

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В Подмосковье вовсю идет подготовка у Новому году. Этой зимой в регионе планируется установить елки, подготовить катки, лыжные трассы и горки, а также оборудовать площадки для проведения новогодних мероприятий.

«Основными площадками проведения зимнего досуга определены места массовых мероприятий, знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха», – цитирует сообщение пресс-службы министерства благоустройства Московской области РИАМО.

Самыми крупными площадками для празднования Нового года в регионе станут Площадь Владимира Храброго в Серпухове, городской бульвар на улице Горького в Электрогорске, площадь на улице Ленина в Истре, площадь на улице Лермонтова в Дзержинском, площадь у ледового дворца на улице Парковая в Балашихе, площадь Красной армии в Сергиевом Посаде. Как отметил глава Минблагоустройства Михаил Хайкин МО, всего в регионе планируется открыть порядка 430 праздничных площадок с елками, световым оформлением и праздничными ярмарками, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU