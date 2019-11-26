Победителей конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» назовут 27 ноября

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-26T16:33:24+03:00

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Какой книжный магазин в Москве — лучший? Это горожане узнают в среду, 27 ноября: в столице в тринадцатый раз подведут итоги конкурса «Лучший книжный магазин Москвы». На конкурс в этом году было подано 29 заявок - как от крупных книжных сетей, так и от отдельных торговых точек. Почетное первое место получит магазин, за который москвичи отдали больше всего голосов во время опроса на портале «Активный гражданин». Голосование среди жителей столицы проводилось в октябре.

- В конкурсе принимают участие книжные магазины любого формата - от крупных сетевых до клубных, в ассортименте которых книга является главным товаром. Победителей определяют в категории магазинов общего профиля с оборотом свыше 50 млн руб., от 10 млн до 50 млн руб. и, наконец, менее 10 млн руб., - сообщает Информационный Центр правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента СМИ и рекламы Москвы. - В еще одной категории соревнуются специализированные магазины - распространители научной и учебной литературы, детских книг, магазины клубных форматов и так далее.

В конкурсе будут особо отмечены продавцы книг: для них предусмотрена отдельная номинация «Лучший специалист книжной торговли». В этом году к ней добавится еще одна спецноминация «Карьерный рост».

Что сегодня читают москвичи? На этот вопрос ответил Российский книжный союз, который провел специальный мониторинг книжного рынка по заказу департамента СМИ и рекламы Москвы. Выяснилось, что жители столицы стали чаще покупать книги в разделах «искусство и культура», «политика-бизнес-история» и «детская книга». Также в этом году эксперты отметили всплеск интереса покупателей к книгам по психологии. Традиционно хорошим спросом пользуется беллетристика (в первую очередь зарубежная), книги в жанре «фэнтези» и детективы. В среднем покупатели столичных книжных магазинов готовы тратить на книгу (или книги) от 300 до тысячи рублей каждый месяц.

Сегодня книжные магазины в Москве — это не только место, где продают книги. Именно здесь читатели знакомятся с последними новинками, встречаются с писателями, поэтами художниками. В книжных магазинах столицы проходят лекции, мастер-классы, лектории, автограф-сессии с авторами. Многие магазины шагнули дальше и не ограничивают формат встреч только живым общением, а еще и ведут трансляции на сайтах, в блогах и в соцсетях.

Как отмечают эксперты, после активного сокращения магазинов в 2014-2015 годах сегодня книжный рынок Москвы снова пошел в рост. Большие сети расширяют количество точек, в этом году государственный МДК открыл Дом Детской книги. При этом основная часть книжных магазинов (20%) по-прежнему располагаются в Центральном округе столицы, а самым большим числом покупателей и оборотом могут похвастаться раскрученные и именитые торговые точки.