Мужчина выжил после падения на рельсы в метро Москвы
Пассажир московского метрополитена упал на рельсы станции "Бульвар Дмитрия Донского" прямо под приближающийся поезд. Инцидент произошел около восьми утра в среду, 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) кратковременно останавливалось движение поездов от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Пражской" из-за пассажира на пути", - говорится в посте в Twitter.
Пресс-служба уточнила, что сейчас движение уже восстановлено и полностью введено в график. Согласно же данным УВД на Московском метрополитене, упавший с платформы мужчина остался жив.
"Сотрудниками полиции, дежурившими на станции, незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи. Потерпевший передан медикам", - цитирует ТАСС пресс-службу управления.
По факту инцидента проводится проверка.
Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее на путь синей ветки метро упала пенсионерка. Ей также посчастливилось выжить.
ИСТОЧНИК KP.RU