Мужчина выжил после падения на рельсы в метро Москвы

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-27T12:01:37+03:00

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии было приостановлено

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Пассажир московского метрополитена упал на рельсы станции "Бульвар Дмитрия Донского" прямо под приближающийся поезд. Инцидент произошел около восьми утра в среду, 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) кратковременно останавливалось движение поездов от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Пражской" из-за пассажира на пути", - говорится в посте в Twitter.

Пресс-служба уточнила, что сейчас движение уже восстановлено и полностью введено в график. Согласно же данным УВД на Московском метрополитене, упавший с платформы мужчина остался жив.

"Сотрудниками полиции, дежурившими на станции, незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи. Потерпевший передан медикам", - цитирует ТАСС пресс-службу управления.

По факту инцидента проводится проверка.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее на путь синей ветки метро упала пенсионерка. Ей также посчастливилось выжить.

ИСТОЧНИК KP.RU