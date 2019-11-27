2019-11-27T14:50:31+03:00
Происшествия

В Москве второклассница погибла после того, как мать нашла в ее мобильном переписку со взрослым мужчиной

Девочку свела счеты с жизнью на севере столицы
Елена АКИМОВА
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В Москве второклассница погибла, после того, как мать нашла в телефоне интимную перепискуВ Москве второклассница погибла, после того, как мать нашла в телефоне интимную перепискуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Трагедия произошла на севере Москвы 26 ноября. Вечером свела счеты с жизнью восьмилетняя девочка, школьницу нашли на улице, лежащую под окнами многоэтажного дома.

Мама девочки рассказала, что за несколько часов до трагедии, она взяла смартфон дочери, чтобы проверить какие страницы ученица просматривает в Интернете. 37-летняя женщина признается, что это было обычной процедурой, которая повторяется регулярно.

Но на этот раз мама подошла неожиданно, и девочка не успела закрыть секретный чат. Именно его увидела женщина и пришла в ужас. Дочка переписывалась со взрослым мужчиной, он присылал свои интимные фото и просил в ответ снимки школьницы.

Девочка отправляла не только снимки и видео, но и вела интимные переписки. Кое-как справившись с ужасом ситуации, мама решила не ругаться, а ограничить пользование телефоном. Взамен она предложила дочке кнопочный мобильник.

- Решила, что поговорю, когда отойду от шока. Чтобы спокойно все обсудить, и, видимо дочка поняла, что я все прочитала. Она стала кричать, чтобы я отдала ей телефон, - рассказывает mk.ru убитая горем мать.

В тот момент женщина не стала обсуждать случившееся и предложила дочке идти ужинать. Но девочка была очень расстроена, она забежала в кухню и шепнула на ухо 13-летнему брату, что сделает непоправимое, но подросток не поверил услышанному.

После второклассница заперлась в своей комнате, а через несколько минут маме сообщили страшную новость.

Не исключено, что школьница так сильно испугалась возможного наказания за «взрослую» переписку. Сейчас в случившемся разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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