Выставку «Москва - с заботой об истории» посетили более 162 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-28T12:36:11+03:00

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Более 162 тысяч человек посетили в ноябре выставку «Москва — с заботой об истории»: в 20 центрах госуслуг жители столицы познакомились с новым тематическим блоком «Москва на осадном положении».

- В экспозиции представлены письма с фронта, фотографии и дневники солдат, предметы быта и различные документы военного времени, которые передали москвичи в Главархив в рамках акции «Москва - с заботой об истории», - рассказали сотрудники архива на сайте мэра Москвы.

По данным сервиса «Мои документы», самой посещаемой стала экспозиция, представленная в МФЦ районов Северное и Южное Тушино – ее посмотрели более 14 тысяч человек. На втором месте – центр госуслуг Митино: выставку о войне здесь посетили около 13 тысяч москвичей. В тройке лидеров также оказался центр госуслуг «Мои документы» районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино (в нем побывали более 12 тысяч человек).

Выставочный проект «Москва — с заботой об истории» был запущен 9 апреля этого года. Его главная цель – сохранить память о москвичах, ушедших на фронт и запечатлеть истории простых людей, отдавших свою жизнь за родную страну. Экспонатами выставки становятся вещи, фотографии и документы военной поры, которые приносят сами москвичи. В рамках проекта «Москва — с заботой об истории» их принимают в любом столичном центре государственных услуг «Мои документы». Экспонаты бережно упаковывают и передают на хранение в архив. Сотрудники архива при необходимости реставрируют артефакты и готовят их для будущих выставок.

В экспозиции «Москва на осадном положении», открывшейся в ноябре в центрах госуслуг, также можно увидеть памятные свидетельства военной эпохи. Посетители выставки узнают о том, как столица СССР переводилась на военные рельсы, как Москву обороняли от налетов и бомбежек. Черно-белые кадры хроники и уникальные фотографии из фондов Главного архивного управления Москвы запечатлели лица защитников города. Аудиоинсталляция создает гнетущую атмосферу военной Москвы: вой сирен, шум самолетов, звуки взрывов и артиллерийских залпов. Образ войны дополняет тематическая инсталляция: противотанковые ежи, заколоченные окна, мешки с песком.

Узнать о том, что военная Москва поставляла на фронт, можно, приняв участие в викторине «История московских заводов в военное время». С 1941 по 1945 годы мирные предприятия столицы переоборудовались под нужды обороны, главным девизом горожан в то время стали слова «Все для фронта, все для Победы».