Москва выиграла туристический "Оскар"

28 Нояб. 23:32 2019-11-28T23:32:16+03:00

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В Омане прошла церемония вручения премии World Travel Awards. Она вручается лучшим отелям, туроператорам, авиалиниям, городам, курортам, достопримечательностям — всего около 80 номинаций. В том году победителем самой главной номинации - "Лучшее туристское направление. Город" стала Москва.

- Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический "Оскар" в главной номинации. В этом году столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей, - написал в своем аккаунте в инстаграме мэр Москвы Сергей Собянин.

Конкуренцию российской столице за престижную награду составляли Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира. Москву выбрали большинство туристов и представителей индустрии. Планируется, что World Travel Awards 2020 пройдет в Москве

ИСТОЧНИК KP.RU