В столичных ЗАГСах 31 декабря поженятся более 470 пар

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-02T13:25:37+03:00

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Более 470 московских пар поженятся 31 декабря в ЗАГСах столицы. По словам экспертов, канун Нового года – одна из самых популярных дат среди женихов и невест. Обычно торжественная церемония регистрации брака в московских загсах проводится только по пятницам и субботам, но из-за большого числа желающих заключить брак в последний день уходящего года (а он выпадает на вторник), пожениться в торжественной обстановке можно будет практически во всех ЗАГСах Москвы.

- Канун нового года – популярное время для свадеб. На 27 и 28 декабря подано уже около тысячи заявлений. 130 из них пройдёт на новых площадках для регистрации брака. 31 декабря планируют пожениться более 470 пар, - рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова в интервью РИА Новости.

Все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания в этот день, 31 декабря, будут работать в обычном режиме. Торжественные церемонии регистрации брака будут проводиться во всех ЗАГСах столицы, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного. Всего же за новогодние праздники кольцами обменяются московских 550 пар.

- Молодожены часто выбирают новогодние предпраздничные и праздничные дни для регистрации брака, так как Новый год связан с началом новой жизни, и это хороший повод создать новую семью, - отметила Елена Ефремова.

В другие праздничные дни и во время новогодних каникул новобрачных будут расписывать во дворцах бракосочетания №1, №3 и №5. Грибоедовский ЗАГС (дворец бракосочетания №1) будет проводить регистрации 3 и 7 января. Дворц бракосочетания № 3 будет работать 5 и 7 января. Пожениться во Дворце бракосочетания № 5 можно будет 4 и 7 января.

Женихи и невесты, которые планируют свадьбу в следующем году, также могут прийти в загс 31 декабря и подать заявление. Кстати, личное посещение ЗАГСа в таких случаях не требуется: подать заявление на регистрацию брака можно и на Едином портале госуслуг. Главное – не забыть сделать это не меньше, чем за месяц до выбранной даты свадьбы.