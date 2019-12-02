Психолог рассказала, когда лучше всего наряжать елку

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-02T13:31:31+03:00

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Когда лучше всего украшать елку? Как показывает практика, большинство россиян делают это за одну - две недели до 31 декабря. Однако психологи советуют не торопиться с украшением новогодней красавицы и отложить предпраздничные хлопоты на последний момент.

По словам психолога ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Натальи Болдыревой, наряжать елочку лучше в самом конце декабря. Если украсить ее заранее, то ощущение праздника может притупиться, и в новогоднюю ночь приятные эмоции уже не будут такими яркими. А вот если нарядить деревце в последние числа уходящего года, праздничное настроение сохранится на все новогодние каникулы

- Украшение дома, своего личного пространства к Новому году лучше перенести на середину декабря, не раньше, чтобы к самому празднику праздничная атмосфера не стала привычной и не успела надоесть. Если очень хочется украсить пространство заранее, можно сделать это, но какие-то особенные вещи, ритуалы отложить и запланировать их на 31 декабря, чтобы усилить и поддержать ощущение наступающего праздника. Елку лучше наряжать в самый канун Нового года, создавая тем самым нужное предвкушение. Если она уже была наряжена заранее, приберегите на 31 декабря гирлянды или какие-то другие знаковые украшения, - рассказала Наталья Болдырева Агентству городских новостей «Москва».

Чтобы поддержать в доме новогоднее настроение, психолог советует заранее приготовить подарки для близких.

- Мысли о том, что дарить, кому дарить, где найти эти подарки, создают предвкушение праздника, - советует Наталья Болдырева.

Настроиться на позитивный лад поможет несложный новогодний ритуал: в канун праздника подведите итоги уходящего года, вспомнив все, даже самые незначительные, свои достижения. Особенно приятно это делать вместе с детьми.

- Лучше все это записывать, например, в виде рейтинга по значимости, - советует психолог.