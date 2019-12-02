Число пассажирских мест на МЦД со 2 декабря увеличено на миллион

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-02T14:31:29+03:00

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На поездах Московских центральных диаметров со 2 декабря добавлено более 1 миллиона пассажирских мест. Это позволит решить проблему загруженности линий в часы-пик. На МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» вместо 7-вагонных составов сегодня запустили 11-вагонные поезда «Иволга 2.0». По словам представителей пресс-службы столичного Департамента транспорта, благодаря этому решению вместимость поездов увеличилась на 357 тысяч пассажирских мест в сутки. Теперь, после увеличения числа вагонов на обеих линиях, поезда на МЦД-1 и МЦД-2 за день смогут перевозить на 1 миллион пассажиров больше.

- По поручению Мэра Москвы АО «Центральная ППК» совместно с ОАО «РЖД» планировали увеличить число вагонов в поездах на МЦД-1 с 9 декабря. Однако благодаря успешной совместной работе участников проекта переход с 7-вагонных составов на 11-вагонные прошел досрочно – 2 декабря, - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта. - В поездах станет свободнее, а поездки – комфортнее.

Увеличить число вагонов АО «Центральная ППК» и ОАО «РЖД» решили сразу же, как только стало ясно, что составы МЦД в пиковые часы перегружены. С 25 ноября число мест на МЦД-2 было увеличено на 30% - на 670 тысяч. Железнодорожники увеличили число вагонов в поездах «Иволга» до 11 и пустили по маршруту 10-вагонные поезда «Ласточка».

Предложения по работе МЦД москвичи могут отправить через форму обратной связи на сайте. С 21 ноября, когда были запущены МЦД-1 и МЦД-2, пассажиры внесли больше 200 предложений о том, как устранить недочеты и улучшить движение на маршрутах. В том числе москвичи предлагали увеличить количество вагонов в поездах.

Кроме того, на станциях МЦД и пересадочных станциях, а также по телефону и через СМС ежедневно проводятся опросы о качестве работы диаметров. Как показывают их результаты, число москвичей, довольных поездками на МЦД, растет. Почти 70 процентов опрошенных отметили, что им понравилось пользоваться новыми диаметрами. А 80 процентов респондентов сообщили, что будут продолжать ездить на МЦД.

Напомним, Московские центральные диаметры — это совместный проект Правительства Москвы, ОАО "РЖД", Минтранса России и Правительства Московской области. Линии наземного метро, проходящие диаметрами через всю Москву, свяжут между собой разные населенные пункты в Московской области. Благодаря МЦД жители столицы и Подмосковья будут тратить гораздо меньше времени, чтобы добраться из одного города области в другой. Московские центральные диаметры сделают комфортнее поездки для 6,9 млн. москвичей и 5,5 млн. жителей Московской области. По оценкам экспертов, открытие МЦД позволит на 10-12% снизить нагрузку на существующую транспортную инфраструктуру Москвы.

В будущем через столицу протянутся пять диаметров: это 375 километров пути и 186 станций. МЦД-3 пройдет по направлению «Ленинградско-Казанский» («Зеленоград - Раменское»), МЦД-4 — по маршруту «Киевско-Горьковский» («Апрелевка - Железнодорожный»), МЦД-5 — по линии «Ярославско-Павелецкий». Предполагается, что МЦД будет обслуживать около 650 млн. человек в год.