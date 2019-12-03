Для пассажиров МЦД открыли восемь перехватывающих парковок

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-03T14:16:38+03:00

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Около станций Московских центральных диаметров появились перехватывающие парковки. Оставить свои автомобили и пересесть на общественный транспорт теперь можно на станциях Лианозово, Волоколамская, Кунцевская, Беговая, Дегунино и Царицыно, кроме тог у станции Тимирязевская находится сразу две парковки.

В общей сложности на перехватывающих парковках возле МЦД оборудовано почти 1,5 тысячи машиномест.

«С открытием МЦД транспортная доступность улучшилась не только для тех, кто и так пользуется общественным транспортом, но и для множества автомобилистов, которые могут бесплатно парковать свои машины на обустроенных парковках со шлагбаумом», — цитирует представителя пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» РИАМО.

Эксперт добавил, что особенно удобны перехватывающие парковки будут для жителей отдаленных районов, которым нужно добраться в центр.

Напомним, что бесплатно на такой парковке автомобиль можно оставить с 05:30 до 02:00. Однако для этого необходимо выполнить условие — совершить за день не менее двух поездок на МЦД, МЦК или метро, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU