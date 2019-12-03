В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-03T15:20:11+03:00

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На территории Москвы и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с усилением ветра, метелью и гололедицей. Предупреждаение будет действовать до утра пятницы, шестого декабря.

Предупреждение из-за гололедицы действует в Подмосковье и Москве до 09:00 6 декабря, из-за сильного ветра - с 09:00 4 декабря до 09:00 6 декабря, из-за метели - с 09:00 до 21:00 4 декабря, уточнили в Гидрометцентре России.

Добавим, что «желтый» это второй из четырех уровней, который означает потенциально опасную погоду. Этот же уровень объявлен на территории Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей, передает Москва 24.

Напомним, что во вторник, 3 декабря, в Москве пройдет небольшой снег, местами ожидается гололедица. В городе будет облачно, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды, граждан просят быт осторожнее на дорогах и обходить стороной деревья и шаткие конструкции, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU