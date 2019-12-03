Более 7 тысяч наркопреступлений раскрыли в Подмосковье с начала года

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-03T17:15:43+03:00

В МО раскрыли более 7 тысяч преступлений, связанных с наркотиками Фото: Олег ЗОЛОТО

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С января по октябрь текущего года в Московской области раскрыли более семи тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них более 4,6 тысячи правонарушений касаются сбыта незаконных средств. Об этом сообщил руководитель управления наркоконтроля областного главка МВД Роберт Адамян.

«Из всех наркосбытов в 1396 случаях возбуждено уголовное дело в отношении установленного наркосбытчика», - цитирует эксперта РИАМО.

Адамян добавил, что по рядку показателей в этом году наблюдается положительная динамика. Например, количество выявленных преступлений, связанных с наркотиками, выросло более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого почти в половину увеличилось количество выявленных преступлений, связанных с контрабандой, а фактов производства незаконных веществ в этом году раскрыли в шесть раз больше, чем в 2018 году.

Подводя итоги, Адамян сообщил, что сего за указанный период стражами порядка было изъято более 480 килограммов наркотиков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU