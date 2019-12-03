Стоимость безлимитных проездных в Москве в 2020 году не изменится

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-03T18:19:17+03:00

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Цены на безлимитные проездные в общественном транспорте столицы в 2020 году останутся прежними. Об этом 3 декабря рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Как сообщается на сайте ведомства, рост тарифной шкалы будет ниже уровня инфляции и в среднем за год составит 3%. По прогнозам, уровень инфляции в 2020 году вырастет до 3,7%. Стоимость проезда в общественном транспорте столицы изменится только с 1 февраля 2020 года.

Представители Департамента транспорта подчеркнули, что перевозчики просили московское правительство поднять тарифы на проезд из-за роста стоимости электричества, топлива и запчастей. Однако столичные власти приняли решение изменить тарифы по минимуму. В итоге средний рост составит 3% за год, то есть окажется ниже инфляции.

- Мы считаем правильным также поддержать постоянных пассажиров, которые выбирают московский транспорт и которых большинство, - отметили в пресс-службе ведомства. - Стоимость безлимитных билетов на все виды городского транспорта, в том числе МЦД, на 2020 год повышаться не будет. Это безлимитные проездные со сроком действия сутки, трое, 30, 90 и 365 дней. Сохранение доступности таких билетов – это признанный международный опыт.

Проездной на все виды транспорта на один день как и раньше будет стоить 230 рублей; на трое суток - 438 рублей; на 30 дней – 2 170 рублей; на 90 дней – 5 430 рублей; на 365 дней – 19 500 рублей.

Изменятся с 1 февраля только цены на разовые поездки в общественном транспорте столицы. Так, например, одна поездка в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») и наземном транспорте по карте «Тройка» (билет «Кошелек») подорожает на 2 рубля и ставит 40 рублей, по тарифу «90 минут» – 62 рубля вместо 59 рублей, при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей.

Изменится также цена льготного билета для учащихся (для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов). Проездной на метро на месяц будет стоить 405 рублей (в прошлом году он стоил 395 рублей), на 3 месяца – 1215 рублей (в 2019 году было 1185 рублей). Месячный билет для школьников и студентов на наземный транспорт будет стоить 265 рублей (в прошлом году его цена была 260 рублей), на 3 месяца – 795 (в 2019 году - 780 рублей).