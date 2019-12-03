Безлимитные поездки в московском метро не станут дороже в 2020 году

СЕГОДНЯ 20:14 2019-12-03T20:14:48+03:00

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Стоимость проезда по карте "Тройка" увеличится на два рубля с 2020 года - будет 40 рублей, однако повышение не коснется цены на проезд по безлимитным абонементам в Москве. Об этом сказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

- Мы считаем правильным поддержать постоянных пассажиров, которые выбирают московский транспорт и которых большинство. Стоимость безлимитных билетов на все виды городского транспорта, в том числе МЦД, на 2020 год повышаться не будет. Это безлимитные проездные со сроком действия сутки, трое, 30, 90 и 365 дней, – объяснили в пресс-службе ведомства.

Сохранение доступности безлимитных билетов – мировая практика, которая применима и в Москве. Каждый мегаполис стремится увеличить долю абонементов, что соответствует передовым принципам тарифного регулирования. Эксперты в сфере транспорта во всем мире считают, что повышение тарифов на общественный транспорт проходит болезненно для пассажиров. При этом муниципалитеты и транспортные эксперты любого города отлично знают, что искусственное замораживание тарифов без оглядки на инфляцию – решение еще более неудачное.

- Приходится выбирать из двух зол меньшее – индексацию с оглядкой на уровень инфляции, который, по данным российских финансовых властей, составит в 2019 году 3,7-3,8 процентов. Параметры текущей индексации укладываются в эти рамки. С позиции часто-ездящих пассажиров изменения вообще минимальны: цена "Тройки" на все виды транспорта на 30-90-365 дней остается прежней. цена той же "Тройки" на 60 поездок возрастает строго в пределах годовой инфляции – на 3,68%. Цена популярного платежного инструмента для разовых поездок – "90 минут" возрастет с 59 до 62 рублей, то есть на 5%, - говорит Михаил Яковлевич Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.

Что изменится? Стоимость поездки по билету "Кошелек". На 2 рубля – до 40 рублей при поездках на метро, автобусах, при проезде в МЦД в зоне "Центральная", а до 47 рублей - при проезде на МЦД в зоне "Пригород", до 51 рубля - при оплате банковской картой с технологией бесконтактной оплаты.

Вырастет проезд и по тарифу "90 минут" – 62 рубля вместо 59 рублей, при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей. Билет "Единый" на одну поездку будет стоить 57 рублей вместо 55 рублей, на две поездки – 114 рублей вместо 110 рублей, на 60 поездок – 1 970 рублей вместо 1 900 рублей, бумажный на календарный месяц (не более 70 поездок) – 2 900 рублей.

Цена льготного билета для учащихся (школьников, студентов, ординаторов и аспирантов) на месяц в метро составит – 405 рублей вместо 395 рублей, на 3 месяца – 1215 рублей вместо 1185 рублей, на наземный транспорт на месяц – 265 рублей вместо 260 рублей, на 3 месяца – 795 вместо 780 рублей.

Почему произошло повышение цен? В Департаменте транспорта Москвы ответили, что перевозчики просили у властей столицы повысить тариф по причине роста трат на электроэнергию, топливо и запчасти.

- Несмотря на это власти приняли решение ограничить запросы транспортных компаний, рост тарифной шкалы на проезд будет ниже уровня инфляции 3,7% и в среднем за год составит 3%, сами цены поменяются только с 1 февраля 2020 года, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU