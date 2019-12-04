На Москву во второй половине дня 4 декабря обрушатся все "прелести" зимы

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-04T09:48:30+03:00

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В Москве в среду во второй половине дня, 4 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют, что на столицу обрушатся снег, который временами будет переходить в мокрый снег, метель, туман и гололедица. При этом температура воздуха будет варьироваться от -1 до -2 градусов.

- Сегодня нас значительное ухудшение погодных условий. Во второй половине дня пойдет снег, переходящий в мокрый снег, не исключена метель. А уже вечером местами возможен туман и гололедные явления, - сказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк в разговоре с РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU